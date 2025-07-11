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11 июля 2025 в 15:17

Нейросеть показала Макрона в образе Кота в сапогах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нейросеть представила канцлера Германии Фридриха Мерца в образе персонажа комиксов Marvel Красного Черепа. Кроме того, ИИ показал, как бы выглядел президент Украины Владимир Зеленский, если бы являлся сказочным персонажем по имени Покатигорошек, а французский лидер Эммануэль Макрон — Котом в сапогах.

Все политики изображены в костюмах своих персонажей, образ Мерца дополняет красная маска, у Макрона есть широкополая шляпа, а у Зеленского — народная одежда и булава. Кроме того, ИИ показал, как бы выглядел президент России Владимир Путин в образе былинного богатыря Ильи Муромца. Политик изображен в кольчуге, с длинным мечом и на коне.

Ранее стало известно, что исследователи из Nvidia и Стэнфордского университета разработали модель генерации видео, которая по одному запросу создает минутные ролики с полноценным сюжетом. Для демонстрации технологии нейросеть обучили на 50 часах оригинального мультсериала «Том и Джерри» и сгенерировали новые его эпизоды по многостраничным описаниям.

Эммануэль Макрон
Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
искусственный интеллект
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