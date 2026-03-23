Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 марта: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 марта: где сбои в России

Сегодня, 23 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 23 марта

О сбоях мобильного интернета поступает множество обращений от пользователей из десятков регионов, следует из сводки на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Насчитываются сотни жалоб на проблемы с работой сетей популярных мобильных операторов. Сформировалась следующая география, регионы располагаются приблизительно в порядке убывания: Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский, Приморский, Пермский, Хабаровский, Красноярский края, Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Иркутская, Вологодская, Псковская, Саратовская, Калининградская, Тульская, Белгородская, Тверская, Рязанская, Волгоградская, Воронежская, Новгородская, Пензенская, Костромская, Архангельская, Смоленская, Томская, Самарская, Омская области, Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Карелия, Якутия, Кузбасс, Ставрополье, Ханты-Мансийский автономный округ.

Почему не работает мобильный интернет 23 марта

Власти зачастую предупреждают жителей регионов, что отключение интернет-соединения или падение пропускной способности сети с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. По словам специалистов, это необходимо, так как дроны могут поддерживать канал связи с центром управления через базовые станции, передавать изображение оператору.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что отключения связи, которые фиксируются в последнее время в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

По сообщению пресс-службы Минобороны России, ночью 23 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Когда мобильный интернет будет работать нормально

По словам Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Решения о снятии ограничений принимаются исходя из обстановки в целом по России, а не в отдельном регионе, объяснил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — добавил он.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Помимо этого, в период отсутствия интернет-соединения остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

