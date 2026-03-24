Агрометеорологи Кубани рассказали о трудностях с сельским хозяйством ЦГМС Краснодара: в регионе было шесть опасных агрометеорологических явлений

За год в Краснодарском крае зафиксировали шесть опасных агрометеорологических явлений, сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 2025 году регион подвергся атмосферной и почвенной засухе и суховеям.

Год был неблагоприятным для сельскохозяйственного производства. В течение года на территории края отмечалось шесть опасных агрометеорологических явлений, охвативших большую часть края, — рассказали в ведомстве.

Всего за время действия опасных явлений в ЦГМС Краснодара подготовили 51 доклад. Также в регионе прошли маршрутные обследования.

