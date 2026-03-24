Майское тепло и опасность на дорогах: погода в Москве и СПб 24 марта

Майское тепло и опасность на дорогах: погода в Москве и СПб 24 марта

24 марта в Москве будет теплая майская погода, считают синоптики. Будут ли осадки, почему предупреждают о желтом уровне опасности, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Погода в Москве 25 марта

Жителей столичного региона во вторник, 24 марта, ждет переменная облачность, без осадков, говорится на сайте Гидрометцентра. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -4.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление будет составлять 749–751 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем будет от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до -7.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москву сегодня ждет небольшая облачность, без осадков и до +14 градусов.

«В Москве и Московской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Москве — плюс 12–14 градусов, по области — от +10 до +15 градусов тепла. Такие температуры на 7–8 градусов выше климатической нормы», — сказал Леус.

Ветер ожидается западный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление снизится, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба — около нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели в Москве ожидается до +18 градусов. Высота снежных сугробов в эти выходные уменьшится до 2–7 сантиметров.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В предстоящую неделю апрельское тепло, которое царит в Центральной России уже почти две недели, причем с признаками фенологической и автомобильной весны, к концу недели будет постепенно перерождаться в рекордное тепло! <...> Снежный покров продолжит стремительно таять, и к концу семидневки его слой составит не более 2–7 см», — рассказал синоптик.

Однако москвичам все равно стоит быть осторожными, несмотря на майское тепло: в Москве и Подмосковье до среды, 25 марта, сохранится желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах, сообщают представители Гидрометцентра России.

Погода в Санкт-Петербурге 24 марта

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 марта в Северной столице переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Воздух прогреется до плюс 7–9 градусов, на побережье Финского залива местами до +5. Атмосферное давление днем слабо повышаться.

Долгота дня составит около 12 часов 32 минуты, закат можно будет встретить в 19:21.

Следующие два дня возможны небольшие дожди и немного теплее: завтра — плюс 9–11, в четверг — от +10 до +12 градусов.

