В США осудили россиянина за серию кибератак с ущербом на $9 млн

В США на шесть с половиной лет осудили россиянина Алексея Волкова за серию кибератак против американских компаний, сообщил Минюст США. Приговор вынес суд южного округа штата Индиана. Фактический ущерб от его действий оценили более чем в $9 млн, а предполагаемые убытки — в $24 млн.

По версии следствия, 26-летний житель Санкт-Петербурга находил уязвимости в компьютерных сетях и продавал сообщникам доступ к ним. После этого злоумышленники за восстановление доступа требовали от компаний выкуп в криптовалюте , который иногда доходил до десятков миллионов долларов.

Россиянин признал вину и согласился выплатить потерпевшим полную компенсацию. Суд приговорил его к 81 месяцу тюрьмы.

