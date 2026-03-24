24 марта 2026 в 07:13

В США осудили россиянина за серию кибератак с ущербом на $9 млн

В США на шесть с половиной лет осудили россиянина Алексея Волкова за серию кибератак против американских компаний, сообщил Минюст США. Приговор вынес суд южного округа штата Индиана. Фактический ущерб от его действий оценили более чем в $9 млн, а предполагаемые убытки — в $24 млн.

По версии следствия, 26-летний житель Санкт-Петербурга находил уязвимости в компьютерных сетях и продавал сообщникам доступ к ним. После этого злоумышленники за восстановление доступа требовали от компаний выкуп в криптовалюте , который иногда доходил до десятков миллионов долларов.

Россиянин признал вину и согласился выплатить потерпевшим полную компенсацию. Суд приговорил его к 81 месяцу тюрьмы.

Ранее сообщалось, что российские хакеры получили доступ к секретным документам, подтверждающим присутствие иностранных наемников в ВСУ. Она утверждает, что документы содержат подписанные контракты с паспортными данными, и уверена, что европейские правительства, осведомленные о ситуации, не смогут избежать ответственности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 55 БПЛА
«Последствия будут самыми печальными»: посол об ударе по Брянску
Врач ответила, сколько шагов в день надо пройти для снижения риска инфаркта
Головные боли, стрессы, настроение на нуле: как выйти из сезонной депрессии
В США осудили россиянина за серию кибератак с ущербом на $9 млн
«Это агония»: в ЕС рассказали, что случилось с Зеленским из-за Орбана
Адвокат дала денежный совет супругам перед разводом
Над российским регионом сбили два беспилотника
Стало известно, является ли наличие ВПЧ противопоказанием для вакцинации
Израиль и США ударили по газопроводу и распределительной станции в Иране
Психолог объяснила, как воспитать в ребенке самостоятельность
Назван лучший клей для укладки плитки в ванной комнате
Количество погибших при крушении самолета в Колумбии удвоилось
Турэксперт назвала идеальную альтернативу Дубаю по доступным ценам
Юрист ответил, чем могут обернуться шумные детские игры в поезде
Юрист ответил, кто может стать наследником покойного без завещания
Командование ВСУ опасается перестрелок с дезертирами
Найдена причина, почему сотрудники исчезают без предупреждения
«В больницу»: побывавшего в ДНР журналиста пытали во Франции
Работавшим в 90-е годы россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

