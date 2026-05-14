Кефир, редис, огурец и зелень — через 10 минут узбекский холодный суп готов: не окрошка, свежее и пикантнее

Это гениально простой рецепт узбекского холодного супа для тех, кто любит освежающие летние блюда, но устал от классической окрошки. Никакой варки — просто нарезал овощи, залил кефиром и добавил зелень.

Получается обалденная вкуснятина: густой ароматный суп с кисловатой кефирной основой, пикантной редиской, свежим огурцом и яркой зеленью, которая буквально взрывается во рту свежестью.

Он намного сытнее и интереснее окрошки, при этом готовится в два раза быстрее и не требует кваса. Благодаря редису, огурцу и зелени суп получается невероятно освежающим и хрустящим. Подается холодным — идеален для жаркого дня.

Готовится из доступных продуктов, а съедается мгновенно. Для приготовления вам понадобится: литр кефира (3,2% жирности), 4-5 редисок, 2 свежих огурца, 3-4 редиски, пучок укропа, пучок петрушки, пучок зеленого лука, соль, перец по вкусу. По желанию можно добавить 2-3 зубчика чеснока и яйцо. Редис и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс.

В глубокой миске смешайте кефир и 200 мл холодной кипяченой воды (если хотите суп пожиже). Добавьте овощи, зелень, чеснок, соль и перец. Перемешайте. По желанию добавьте вареное яйцо, нарезанное кубиками. Уберите в холодильник на 20–30 минут для охлаждения. Подавайте с кусочком черного хлеба или лепешкой. Приятного аппетита!

