День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 13:00

Кефир, редис, огурец и зелень — через 10 минут узбекский холодный суп готов: не окрошка, свежее и пикантнее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт узбекского холодного супа для тех, кто любит освежающие летние блюда, но устал от классической окрошки. Никакой варки — просто нарезал овощи, залил кефиром и добавил зелень.

Получается обалденная вкуснятина: густой ароматный суп с кисловатой кефирной основой, пикантной редиской, свежим огурцом и яркой зеленью, которая буквально взрывается во рту свежестью.

Он намного сытнее и интереснее окрошки, при этом готовится в два раза быстрее и не требует кваса. Благодаря редису, огурцу и зелени суп получается невероятно освежающим и хрустящим. Подается холодным — идеален для жаркого дня.

Готовится из доступных продуктов, а съедается мгновенно. Для приготовления вам понадобится: литр кефира (3,2% жирности), 4-5 редисок, 2 свежих огурца, 3-4 редиски, пучок укропа, пучок петрушки, пучок зеленого лука, соль, перец по вкусу. По желанию можно добавить 2-3 зубчика чеснока и яйцо. Редис и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс.

В глубокой миске смешайте кефир и 200 мл холодной кипяченой воды (если хотите суп пожиже). Добавьте овощи, зелень, чеснок, соль и перец. Перемешайте. По желанию добавьте вареное яйцо, нарезанное кубиками. Уберите в холодильник на 20–30 минут для охлаждения. Подавайте с кусочком черного хлеба или лепешкой. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Весной и летом делаю суп без варки бульона: вкуснота с ветчиной и беконом — просто не оторваться
Общество
Весной и летом делаю суп без варки бульона: вкуснота с ветчиной и беконом — просто не оторваться
Окрошку больше не делаю. Вместо нее индийский суп райта — огурец, редька, зелень, и зову семью за стол
Общество
Окрошку больше не делаю. Вместо нее индийский суп райта — огурец, редька, зелень, и зову семью за стол
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Семья и жизнь
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Не поливаю, не подкармливаю — этот ковер соткан из пурпурных розеток и розовых звездочек. Цветок — вечный огонь для сада
Общество
Не поливаю, не подкармливаю — этот ковер соткан из пурпурных розеток и розовых звездочек. Цветок — вечный огонь для сада
Добавила творог и в тесто, и в начинку — через 20 минут к чаю подаю целый противень ватрушек без дрожжей — мягче пуха
Общество
Добавила творог и в тесто, и в начинку — через 20 минут к чаю подаю целый противень ватрушек без дрожжей — мягче пуха
супы
рецепты
кулинария
окрошка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти рассказали о применении вакцины от колоректального рака
Онищенко раскрыл способы защиты от смертоносного хантавируса
В школе Владивостока распылили перцовый баллончик
Раскрыта основная причина стресса россиян во время работы
Раскрыта реальная причина давления Запада на Зеленского через НАБУ и САП
«Много версий»: психиатр о воспитательнице, отрезавшей палец ребенку в саду
В Белом доме рассказали, какой ресурс Китай хотел бы больше закупать у США
США в Европе поставили ротацию войск на паузу
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая ключевыми в мире
Уролог ответил, в каком возрасте у мужчин наиболее сильное либидо
HR-эксперт раскрыл, с чем связан шестикратный рост числа отцов в декрете
Шойгу раскрыл, к чему должна вернуться Украина
Три человека госпитализированы после аварии с поездом в Кузбассе
Россияне рискуют остаться без мультфильмов Disney
Врач назвал неочевидный способ профилактики гипертонии
В российских тюрьмах стало на порядок меньше заключенных
Российские системы ПВО сбили почти 400 беспилотников ВСУ за сутки
Российские «Кинжалы» стерли в порошок объекты ВПК Украины
Поиски Усольцевых: последние новости 14 мая, закроют ли дело, заявление СК
«Спокойной пенсии не будет»: политолог о страшном будущем Зеленского
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.