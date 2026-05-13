13 мая 2026 в 13:00

Окрошку больше не делаю. Вместо нее индийский суп райта — огурец, редька, зелень, и зову семью за стол

Это гениально простой рецепт индийского холодного супа райта для тех, кто любит освежающие летние блюда, но устал от классической окрошки на квасе. Никакой варки — просто нарезал овощи, залил йогуртом и добавил специи.

Получается обалденная вкуснятина: густой, ароматный, сливочный суп с хрустящими огурцами, пикантной редькой и яркой зеленью, которая буквально взрывается во рту свежестью. Он намного нежнее и интереснее окрошки, при этом готовится в два раза быстрее и не дает неприятной кислинки.

Благодаря йогурту райта получается мягкой и бархатистой, а кумин и мята добавляют восточную нотку. Подается холодным — идеален для жаркого дня. Готовится из доступных продуктов, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл натурального йогурта (или густого кефира), 2 свежих огурца, 1 небольшая редька (дайкон или зеленая), пучок укропа, пучок мяты (или кинзы), 1/2 ч. ложки кумина (зира), соль, перец по вкусу, 100 мл холодной воды. Огурцы и редьку натрите на крупой терке или нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. Кумин слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата. В глубокой миске смешайте йогурт и воду до нужной консистенции. Добавьте натертые овощи, зелень, кумин, соль и перец. Тщательно перемешайте. Уберите в холодильник на 20–30 минут для охлаждения. Подавайте с кусочком черного хлеба или лепешкой. Приятного аппетита!

Мария Левицкая
