Жаркое лето на носу — этот суп создан для зноя. Йогуртовая нежность, которая охлаждает лучше мороженого

15 минут — и у вас на столе легендарное блюдо болгарской кухни. За это время огурец отдает сок, орехи перетираются в пасту с чесноком, а йогурт взбивается в нежную пену. Сочетание прохлады и сытости.

Что понадобится

Йогурт натуральный (жирность 2–3%) — 500 мл, огурцы свежие — 2 шт., грецкие орехи — 50 г, чеснок — 2 зубчика, укроп свежий — 1 пучок, масло подсолнечное — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Огурцы тщательно мою, обсушиваю и нарезаю тонкой соломкой. Выкладываю их в миску, посыпаю половиной чайной ложки соли, перемешиваю и оставляю на 5–7 минут, чтобы они пустили сок.

Грецкие орехи мелко рублю ножом: половину откладываю для подачи, остальное отправляю в ступку. Туда же выкладываю очищенный и нарезанный кусочками чеснок. Тщательно растираю пестиком до получения однородной, почти пастообразной массы.

В большую миску переливаю натуральный йогурт и взбиваю его венчиком или миксером в течение 4 минут, пока он не станет пышным и воздушным. Добавляю в йогурт перетертый чеснок с орехами и подсолнечное масло, снова взбиваю до однородности. Укроп мелко рублю.

В йогуртовую основу выкладываю огурцы вместе с выделившимся соком и измельченный укроп. Тщательно перемешиваю, пробую на соль и при необходимости досаливаю.

Разливаю суп по глубоким тарелкам, посыпаю отложенной половинкой рубленых грецких орехов и подаю сильно охлажденным.