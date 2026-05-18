18 мая 2026 в 23:10

Руки чистые, ногти целые: как почистить молодую картошку — лайфхак с пакетом и солью

Фото: D-NEWS.ru
Чистка молодой картошки — головная боль для хозяек: руки становятся черными от сока, а ногти отмываются неделями. Но есть простейший лайфхак, который решает проблему за пару минут без единого следа грязи на пальцах.

Возьмите полиэтиленовый пакет, сложите в него молодую картошку, насыпьте горсть крупной соли (примерно 2-3 столовые ложки на килограмм), завяжите пакет и начинайте энергично трясти его в течение 2-3 минут.

Соль работает как скраб: кристаллики трут нежную кожуру, механически сдирая ее с клубней, при этом мякоть остается целой и неповрежденной. После тряски откройте пакет, высыпьте картошку в дуршлаг и хорошенько сполосните под проточной водой — вся облупленная шкурка уйдет вместе с солью, а перед вами окажутся идеально чистые клубни.

Руки при этом остаются абсолютно чистыми, так как вы не касались картошки ни ножом, ни скребком. Этот метод идеально подходит для молодой картошки с тонкой пленочной кожурой.

Проверено редакцией
С бывшей подруги Блиновской взыскали 133 млн рублей
картошка
лайфхаки
советы
Дарья Иванова
