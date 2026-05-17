17 мая 2026 в 07:00

Опять пустая клумба в июле: как собрать цветник, который цветет без остановки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многие дачники сталкиваются с одной и той же проблемой: весной клумба выглядит шикарно, а уже к середине лета появляются пустые места и унылая зелень. Чтобы цветник радовал с апреля до самой осени, важно не покупать все подряд, а заранее продумать сочетание растений по срокам цветения.

Главный секрет — чередование культур. Весной клумбу оживляют крокусы, мускари и рябчики. Чуть позже распускаются анемоны и барвинки, а к началу лета подключаются пионы, розы и гвоздики. В июле сад украшают флоксы и лилии, а ближе к осени на первый план выходят астры и георгины. Некоторые дачники даже добавляют декоративную капусту — смотрится необычно и очень ярко.

Важно не сажать одинаково цветущие растения в одном углу. Лучше распределить их по всей клумбе, чтобы цвет оставался равномерным весь сезон. Высокие цветы размещают сзади или по центру, а низкие — ближе к краям.

Не стоит забывать и про расстояние между посадками. Многолетники быстро разрастаются, поэтому им нужен запас места. А вот однолетники можно высаживать плотнее. После посадки клумбе нужен обычный уход: полив, подкормки, удаление сухих бутонов и прополка. Тогда цветник действительно будет выглядеть живым и ухоженным до холодов.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.

Проверено редакцией
Общество
цветы
сады
советы
Марина Макарова
