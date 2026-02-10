Сотрудники ГАИ ополчились против робота-доставщика

ГАИ потребовала взыскать с компании «Рободоставка» штраф в размере 300 тысяч рублей из-за работы робота-доставщика в центре Москвы, пишет ТАСС. Как уточняет агентство, 5 мая 2025 года роботы мешали пешеходам на тротуаре одной из столичных улиц, из-за чего людям приходилось выходить на проезжую часть.

В ведомстве сочли действия устройств «Рободоставки» умышленным созданием помех дорожному движению и выписали штраф. Компания оспорила решение ГАИ в суде, и штраф отменили. Суд, однако, указал, что робот-доставщик не относится к транспортным средствам и не создавал угрозы безопасности дорожного движения.

Ранее стало известно, что годовое содержание робота-доставщика «Яндекса» без учета стоимости покупки самого устройства обходится на 49−66% дешевле, чем работа пешего курьера. По подсчетам аналитиков, в Москве и Санкт-Петербурге оплата труда сотрудника доходит почти до 900 тыс. рублей в год. Однако содержание робота обходится в разы дешевле — всего в 300 тыс. рублей. HR-эксперт Зулия Лоикова считает, что профессия курьера не исчезнет, а просто трансформируется.