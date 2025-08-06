Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:05

Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций

Астрофизик Лисаков: внеземные цивилизации могут существовать на экзопланетах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Внеземные цивилизации могут существовать, предположил в интервью NEWS.ru астрофизик Михаил Лисаков. По его мнению, сейчас ученым известно о шести тысячах экзопланет, однако пригодными для жизни можно считать только 1% из них. Он добавил, что все они имеют твердую поверхность, но лишь немногие находятся на правильном удалении от своих звезд.

Я думаю, что есть, конечно. Мы обнаружили больше 6000 экзопланет (находятся за пределами Солнечной системы. — NEWS.ru). Порядка сотни из них похожи на Землю, у них есть твердая поверхность. А тех, которые находятся на правильном расстоянии от своей звезды, меньше — всего несколько десятков. Это примерно 1% от 6000, — сказал Лисаков.

Он добавил, что «пригодность для жизни» обычно определяется тем, какое количество тепла получает планета от своей звезды. Нужно примерно столько же, сколько имеет Земля, отметил ученый. В науке, уточнил он, это называется обитаемая зона вокруг звезды.

Ранее ученые обнаружили в галактике Млечный Путь сферу, похожую на инопланетную. Объект был замечен с помощью телескопа ASKAP, ученые назвали его Телейос, отметив круговую симметрию и низкую яркость. Уникальность объекта в том, что его невозможно увидеть в оптическом, инфракрасном или рентгеновском спектрах.

Исследователи выдвигают несколько предположений о природе Телейоса. Одна из основных версий — это остаток сверхнового расширяющегося вещества, выброшенного при взрыве звезды. Однако обычные остатки редко имеют такую идеальную форму. Другая версия — это совершенно новый тип космического объекта, требующий пересмотра научных теорий.

планеты
цивилизация
инопланетяне
космос
наука
Александр Финохин
А. Финохин
Максим Ширяев
М. Ширяев
