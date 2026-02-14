Жителя Тюмени осудили за сотрудничество с «Легионом «Свобода России» Житель Тюмени получил 15 лет за передачу сведений о военных объектах в Москве

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы уроженца Тюменской области Евгения Убираева, передавшего информацию о военных объектах на территории Москвы в интересах «Легиона „Свобода России“» (ЛСР, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). При этом мужчина выражал желание вступить в это формирование, передает ТАСС.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 300 тыс. рублей, — сказала представитель суда.

По версии суда, Убираев, желая вступить в запрещенный «Легион „Свобода России“», вступил в контакт с его представителем. Он договорился о выезде на Украину для борьбы против ВС РФ и согласился собирать информацию о московских военных объектах. За выполнение задания он получил от куратора 15 тыс. рублей.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.