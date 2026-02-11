Фигуранту по делу экс-замглавы МО Иванова вернули конфискованную землю Мосгорсуд вернул землю и дом по делу бывшего замглавы МО Иванова

Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда об обращении в доход государства части имущества, ранее изъятого по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, передает пресс-служба инстанции. Ранее суд постановил взыскать с него, его родственников и доверенных лиц более 1,232 млрд рублей.

Часть активов уже была обращена в доход государства по приговору от 1 июля 2025 года. В пресс-службе уточнили, что заседание проходило в закрытом режиме. В суде не уточнили, кто именно смог вернуть недвижимость.

Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома, — подтвердили в пресс-службе.

Ранее выступающее строительным подрядчиком Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) предъявил к Иванову два требования на 405 млн рублей. Первое требование на 217 млн основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года, второе, на 188 млн, — это убытки, причиненные подрядчику.