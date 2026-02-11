Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 16:30

Фигуранту по делу экс-замглавы МО Иванова вернули конфискованную землю

Мосгорсуд вернул землю и дом по делу бывшего замглавы МО Иванова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда об обращении в доход государства части имущества, ранее изъятого по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, передает пресс-служба инстанции. Ранее суд постановил взыскать с него, его родственников и доверенных лиц более 1,232 млрд рублей.

Часть активов уже была обращена в доход государства по приговору от 1 июля 2025 года. В пресс-службе уточнили, что заседание проходило в закрытом режиме. В суде не уточнили, кто именно смог вернуть недвижимость.

Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома, — подтвердили в пресс-службе.

Ранее выступающее строительным подрядчиком Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) предъявил к Иванову два требования на 405 млн рублей. Первое требование на 217 млн основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года, второе, на 188 млн, — это убытки, причиненные подрядчику.

Тимур Иванов
имущество
участки
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл планы Кремля на первое заседание Совета мира Трампа
Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике
«Подступают слезы»: убитого мальчика Пашу похоронили в Петербурге
Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ
В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов
«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше
Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф
Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика
В Анапе после бойни начали оказывать психологическую помощь
«Жизнь под откос»: дочь Даны Борисовой вышла на связь из ПНД
Собчак раскрыла, кто попросил проверить Сабурова
Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине
В США захотели взыскать с РФ $20 млн за убитого наемника: что это значит
Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС
Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов
Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Жену Назарбаева пришлось подключить к ИВЛ
Олимпиада-2026: последние новости, скандал с украинцами, результаты россиян
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.