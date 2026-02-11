Украинского бизнесмена вызвали на допрос после слов о доле для Зеленского

Бизнесмена Сергея Ваганяна, который заявил, что часть взяток бывшему главе СБУ Ивану Баканову шла напрямую президенту Украины Владимиру Зеленскому, вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По его словам, озвученные бизнесменом показания чрезвычайно важны.

Бизнесмена Ваганяна вызывают на допрос в НАБУ — сразу после дачи показаний в нашей ВСК (заседание Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам коррупции. — NEWS.ru). Информация, озвученная в ВСК, чрезвычайно важна и свидетельствует о возможных тяжких преступлениях, — написал Гончаренко.

Депутат также выразил недоумение тем, что ближайший друг Зеленского Иван Баканов отделался лишь увольнением. Он подчеркнул, что это произошло несмотря на коррупционные схемы и бегство из страны незадолго до эскалации украинского конфликта.

Ранее директор НАБУ сообщил, что точка в коррупционном деле против бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» Зеленского, еще не поставлена. По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, следствие действует осторожно и активно взаимодействует более чем с 10 иностранными юрисдикциями. Особое внимание уделяется вопросу экстрадиции Миндича, который скрылся за рубежом накануне обысков.