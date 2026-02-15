Зимняя Олимпиада — 2026
В Раде раскрыли подробности задержания экс-главы Минэнерго Украины

Депутат Рады Железняк: Галущенко сняли с поезда по запросу НАБУ и САП

Герман Галущенко Герман Галущенко Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, фигурирующего в деле о коррупции, сняли с поезда при попытке выехать из страны по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предположил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, у чиновника есть право выезжать за границу, так как он имеет троих несовершеннолетних детей.

Поэтому здесь, без сомнения, если сняли с поезда, то, очевидно, по запросу правоохранителей. То есть НАБУ и САП, — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что Галущенко предъявили обвинение. Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, прежде бывший глава ведомства имел статус свидетеля. Чиновник проходит по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

До этого стало известно, что на Украине объявили в розыск бывшего заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурму и его брата Олега. НАБУ 21 января предъявило Шурме обвинения в хищении средств в размере $3,2 млн (247 млн рублей).

