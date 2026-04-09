09 апреля 2026 в 09:18

Литовский чиновник поедет работать на Украину после вопроса «чей Крым»

Заместитель министра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас, не ответивший на вопрос о принадлежности Крыма, будет направлен на работу в Украину, заявила глава ведомства Мария Якубаускене. Как передает LRT, мужчина занял должность еще 16 марта и сразу оказался в центре скандала.

В интервью местным СМИ чиновник отказался давать ответ по поводу Крыма. Он объяснил, что для Литвы это чувствительная тема, и что некоторые политики покидали пост после подобных заявлений.

Я не несу ответственности за эту политическую ситуацию. Я не знаю, кому принадлежит Крым, — заявил Галдикас.

Ранее член экспертного клуба «Дигория», политолог Сергей Шершун выразил мнение, что Запад стремится использовать страны Балтии для усиления напряженности у российских границ. По его словам, Литва, Латвия и Эстония сильно рискуют, выполняя указания западных элит.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики в связи с решением республик открыть небо для пролета беспилотников ВСУ при атаках на Россию. Дипломат подчеркнула, что российская сторона ответит Литве, Латвии и Эстонии, если они не прислушаются к ее позиции.

