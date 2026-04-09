Литовский чиновник поедет работать на Украину после вопроса «чей Крым»

Заместитель министра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас, не ответивший на вопрос о принадлежности Крыма, будет направлен на работу в Украину, заявила глава ведомства Мария Якубаускене. Как передает LRT, мужчина занял должность еще 16 марта и сразу оказался в центре скандала.

В интервью местным СМИ чиновник отказался давать ответ по поводу Крыма. Он объяснил, что для Литвы это чувствительная тема, и что некоторые политики покидали пост после подобных заявлений.

Я не несу ответственности за эту политическую ситуацию. Я не знаю, кому принадлежит Крым, — заявил Галдикас.

