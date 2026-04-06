Мост через реку Уй под Курганом затопило

В селе Усть-Уйском Целинного округа Курганской области водой затопило автомобильный мост через реку Уй, сообщает МЧС по региону. Глубина перелива над мостом составила 10 см, протяженность — 20 м.

Также в округе зафиксирован перелив участка грунтовой дороги в 7 км от Красного Октября (протяженность — 8 м, глубина — до 35 см). У села Усть-Уйского перелив дороги достиг 2 км при глубине до 1 м.

Жилые дома и приусадебные участки подтоплению не подвержены, возможность проезда сохраняется для техники с высокой проходимостью. В ведомстве также отметили, что предпосылок для угрозы подтопления жилищ нет, эвакуация не требуется.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.