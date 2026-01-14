Новая партия военной помощи Европы не спасет положение Вооруженных сил Украины и не сможет остановить наступление российской армии на всех участках фронта, предположил в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, этот факт признают даже политические деятели США и стран Евросоюза.

Процесс наступления нашей армии по всем направлениям и по всем фронтам на Украине уже закономерен. Это признают за океаном и даже многие политические деятели Евросоюза. Поэтому очередной транш ЕС для ВСУ практически никак не повлияет на наступательные действия нашей армии, — высказался Липовой.

Ранее сообщалось, что в польский город Жешув, главный логистический узел для снабжения Вооруженных сил Украины, начали стягивать военную технику НАТО. Этот населенный пункт служит ключевым центром для координации и транзита военных поставок для бойцов украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о трудностях, которые возникли при приобретении американского вооружения для ВСУ на деньги, выделенные Евросоюзом. По его словам, Киев нуждается в своевременном выполнении всех соглашений с партнерами.