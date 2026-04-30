Академик ответил, опасны ли для человека вирусы из вечной мерзлоты Академик Чумаков: вирусы вечной мерзлоты безопасны для человека

Вирусы, найденные в вечной мерзлоте, безопасны для человека, рассказал RT молекулярный биолог и академик РАН Петр Чумаков. Он отметил, что наибольшую опасность представляют вирусы, находящиеся в старых скотомогильниках.

Опять же, исходят из того, что вирусы — это что-то плохое. На самом гораздо больше вирусов абсолютно безвредны. Вирусы исходно были практически выделены и открыты как возбудители заболеваний, — рассказал Чумаков.

Академик подчеркнул, что вирусы были обнаружены у амеб. По его словам, в таком случае они не могут нанести вред человеку.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что грипп останется в числе основных смертоносных болезней в ближайшие пять лет. По его словам, то же касается сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний.