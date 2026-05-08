08 мая 2026 в 12:14

«Спланированная провокация»: генерал объяснил мощнейшую атаку на Москву

Липовой: ВСУ провоцируют РФ на ответный удар, чтобы сорвать праздник 9 Мая

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины пытаются спровоцировать Россию на ответный удар, стремясь сорвать празднование Дня Победы, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Так он прокомментировал информацию об одной из самых массовых атак ВСУ на Москву с начала года, в рамках которой силы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник. По его словам, действия Киева могут обернуться непредсказуемыми для него последствиями.

ВСУ делают все, чтобы сорвать празднование Дня Победы, и для этого применяют большое количество средств поражения в виде беспилотных летательных аппаратов, дронов самолетного и вертолетного типа и так далее. Это уже тревожный сигнал, что ВСУ провоцируют Россию на нанесение ответного жесткого удара, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что украинские власти рассчитывают на удары Москвы по Киеву, чтобы сделать их крупной информационной провокацией для Европы. По словам генерала, Украина будет использовать это для получения новой помощи, кредитов и траншей, направленных якобы на восстановление ущерба.

Это спланированная провокация, масштабная, которая может привести к непредсказуемым последствиям для Киева. Ответ [на возможные атаки ВСУ в День Победы] будет жесткий, и вряд ли [Владимир Зеленский] (президент Украины. — NEWS.ru) сможет усидеть в своем бункере, в котором он будет прятаться именно 9 мая, — резюмировал Липовой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО с 20:00 до полуночи 7 мая нейтрализовали 95 украинских дронов. Атаки были отбиты над 10 регионами страны и над акваториями Черного и Азовского морей.

Москва
Россия
ВСУ
День Победы
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
