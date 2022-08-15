Стало известно о состоянии здоровья сибирской отшельницы Агафьи Лыковой Директор заповедника «Хакасский» сообщил, что со здоровьем Агафьи Лыковой все в порядке

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Агафья Лыкова

Со здоровьем 78-летней Агафьи Лыковой все в порядке, несмотря на тяжелую зиму, сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. По его словам, рядом с сибирской отшельницей работает охранный инспекторский состав, а в летнее время волонтеры привозят ей продукты, пишет «МК в Красноярске».

В настоящее время рядом с Агафьей работает инспекторский состав, который занимается кордоном рядом с ней. Мы передвинули пост к ней поближе, чтобы Агафья могла дойти до нас. В летнее время привозим ей продукты, недавно решили вопрос со связью. Теперь она может нам позвонить, — заверил директор.

Непомнящий рассказал, что недавно Агафья позвонила и попросила привезти ей комбикорм для козлят, к которым женщина очень трепетно относится. Более того, ее периодически навещают волонтеры в составе примерно 15 человек. Они помогают отшельнице справляться с урожаем, ремонтом и делами по дому.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на письмо сибирской отшельницы, в котором она пригласила президента России Владимира Путина в гости. Представитель Кремля заявил, что президент вряд ли сможет приехать к ней в тайгу во время отпуска, так как туда сложно добраться.