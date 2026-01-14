Шарлотка без яиц: стакан кефира, манка и яблоки — классный пирог получился

Шарлотка без яиц, без сложных ингредиентов, но с тем самым домашним вкусом, который знаком с детства. Пирог получается мягким, сочным, с большим количеством яблок и легкой манной текстурой. Отличный вариант, когда хочется выпечки к чаю, а в холодильнике — минимум продуктов. После выпечки шарлотке стоит дать постоять несколько минут, чтобы она легко отошла от формы.

Ингредиенты: мука — 1 стакан, манная крупа — 1 стакан, кефир — 1 стакан, яблоки — около 1 кг, сахар — 1 стакан, растительное рафинированное масло — 1/2 стакана, ванильный сахар — 1 пакетик, сода — 1 ч. л., соль — щепотка.

Манную крупу смешивают с сахаром, заливают кефиром и оставляют на несколько минут — за это время манка набухнет. Яблоки моют, очищают и нарезают тонкими дольками. В миску с манной смесью добавляют муку, растительное масло, соль и ванильный сахар. Соду гасят и вводят в тесто, хорошо перемешивая до однородности. Затем добавляют яблоки и аккуратно перемешивают еще раз. Форму для выпечки смазывают маслом и слегка посыпают манкой. Тесто выкладывают в форму и отправляют в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40 минут.

