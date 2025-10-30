Нутрициолог перечислила продукты, провоцирующие акне

Белая мука, в том числе хлебобулочные изделия и панировки, сахар и жирные молочные продукты могут спровоцировать развитие акне, заявила РИАМО нутрициолог Лилия Стародубцева. Она отметила, что к появлению прыщей нередко приводит употребление жареной пищи и спиртных напитков.

Алкоголь. Убивает микрофлору, сушит кожу, раздражает сосуды, перегружает печень. Высыпания после бокала вина — это не совпадение. Чем больше сахара — тем сильнее нагрузка на печень и кишечник. А дальше — кожа берет на себя выведение, — пояснила Стародубцева.

Выпечка повышает сахар в крови и запускает воспалительные процессы, а жирные молочные продукты усиливают сальность кожи, добавила специалист. Жареная еда и продукты с содержанием трансжиров, в свою очередь, нарушают дренаж и отток лимфы.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что акне на лице может возникнуть из-за бактерий на смартфонах. По ее словам, телефон и все его части нужно регулярно очищать.