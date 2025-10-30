Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 13:40

Нутрициолог перечислила продукты, провоцирующие акне

Нутрициолог Стародубцева: белая мука провоцирует развитие акне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белая мука, в том числе хлебобулочные изделия и панировки, сахар и жирные молочные продукты могут спровоцировать развитие акне, заявила РИАМО нутрициолог Лилия Стародубцева. Она отметила, что к появлению прыщей нередко приводит употребление жареной пищи и спиртных напитков.

Алкоголь. Убивает микрофлору, сушит кожу, раздражает сосуды, перегружает печень. Высыпания после бокала вина — это не совпадение. Чем больше сахара — тем сильнее нагрузка на печень и кишечник. А дальше — кожа берет на себя выведение, — пояснила Стародубцева.

Выпечка повышает сахар в крови и запускает воспалительные процессы, а жирные молочные продукты усиливают сальность кожи, добавила специалист. Жареная еда и продукты с содержанием трансжиров, в свою очередь, нарушают дренаж и отток лимфы.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что акне на лице может возникнуть из-за бактерий на смартфонах. По ее словам, телефон и все его части нужно регулярно очищать.

продукты
здоровье
красота
нутрициологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны причины перемены отношений между США и Китаем
В Мурманске в ДТП пострадала пенсионерка
Набиуллина развеяла миф о «спасительности» льготных кредитов
Мужчина случайно выиграл $100 тысяч после похода в парикмахерскую
В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров
Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео
Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов
Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского
«Инкогнито»: отец Маска рассказал о его поездках в Россию
Кардиолог рассказал о различиях между типами инсультов
Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова
Названо самое откровенное действие в отношениях по мнению молодежи
В российском регионе частично ограничили работу Telegram и WhatsApp
Обезглавленный труп женщины обнаружили в лесопарке
Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать
Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России
Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа
Суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой
Полиция арестовала двух подростков за теракт на железной дороге
Раскрыт недостаток правления Черномырдина
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.