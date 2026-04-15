Печеный чеснок с козьим сыром — изысканная закуска, которая преображает обычный батон

Никогда не воспринимал чеснок всерьез, но этот рецепт перевернул мое отношение. Простая в приготовлении намазка дарит невероятное гастрономическое впечатление, которым хочу поделиться и с вами.

Что понадобится

3 головки чеснока, 3–4 ст. л. оливкового масла, 2 веточки розмарина, 3–4 веточки тимьяна, 100 г козьего сыра, 50 г грецких орехов, пучок петрушки, соль, перец, 1/2 багета или чиабатты.

Как я готовлю

Чеснок очищаю от верхней шелухи, укладываю в форму с розмарином и тимьяном, солю, перчу, поливаю маслом. Запекаю под фольгой при 180 °C 35 минут, затем без фольги 25–30 минут.

Масло сливаю. Сыр, орехи и петрушку рублю, смешиваю с ложкой чесночного масла, охлаждаю 10 минут. Хлеб обжариваю на оставшемся масле до золотистой корочки. Подаю с запеченным чесноком.

