Все на терку — и готово. Салат «Мгновенье» с фасолью и плавлеными сырками — быстро и вкусно

Беру яйца, морковь, плавленый сыр и фасоль — и за 5 минут натираю все на терке прямо в салатницу. Родные сметают с тарелок еще быстрее, чем я готовлю. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или перекуса, когда хочется сытного, вкусного и без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: нежные яйца, сладковатая морковь, пикантный чеснок и воздушные «перья» плавленого сыра, а фасоль делает салат сытным и ароматным. Для приготовления вам понадобится: 3 вареных яйца, 1 вареная морковь, 1 плавленый сырок (90 г), 1 банка консервированной фасоли, 3 зубчика чеснока, соль, 2–3 столовые ложки майонеза. Яйца и морковь натрите на крупной терке прямо в салатницу.

Фасоль откиньте на дуршлаг, промойте и добавьте к овощам. Чеснок выдавите через пресс, смешайте с майонезом, заправьте салат. Плавленый сыр натрите на мелкой терке — получатся тонкие воздушные «перья». Выложите салат в блюдо, сверху посыпьте сыром. Этот салат исчезает мгновенно.

