Крабовый салат еще не был таким вкусным — один яркий ингредиент изменил все

Крабовый салат обретает новое звучание с красным рисом. Эта крупа не просто меняет цвет блюда — она придает ему благородный ореховый оттенок и делает композицию более сытной.

Что понадобится

150 г красного риса, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, крупная морковь, луковица, 150 г маринованных шампиньонов, 100–150 г майонеза, 2-3 ст. л. оливкового масла, петрушка, соль.

Как я готовлю

Рис варю, остужаю. Яйца варю, тру. Морковь с луком обжариваю на масле до мягкости. Крабовые палочки режу соломкой. Грибы нарезаю.

В кольцо выкладываю слоями: рис, крабовые палочки (майонез), яйца (майонез), морковь с луком (майонез), грибы. Снимаю кольцо, украшаю петрушкой.

