Полпачки теста и два банана — пеку слойки-трубочки к чаю и кофе. Хрустят, тают и пахнут корицей

Полпачки теста и два банана — пеку слойки-трубочки к чаю и кофе. Хрустят, тают и пахнут корицей

Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для быстрого чаепития или внезапных гостей. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается изысканный десерт, где хрустящее слоеное тесто и нежная, карамелизованная банановая начинка создают идеальную гармонию.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые слоистые трубочки с хрустящей корочкой и мягкой сладкой сердцевиной, которая буквально тает во рту. Готовятся они быстрее, чем вы заварите чай, а съедаются еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 2 банана, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы, 1 яйцо для смазывания.

Бананы очистите и нарежьте вдоль на длинные полоски. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на полоски шириной 2–3 сантиметра. Оберните каждую банановую полоску тестом по спирали, формируя трубочку. Смешайте сахар с корицей. Выложите трубочки на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте сахарно-коричной смесью. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

