17 марта 2026 в 11:30

Полпачки теста и два банана — пеку слойки-трубочки к чаю и кофе. Хрустят, тают и пахнут корицей

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для быстрого чаепития или внезапных гостей. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается изысканный десерт, где хрустящее слоеное тесто и нежная, карамелизованная банановая начинка создают идеальную гармонию.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые слоистые трубочки с хрустящей корочкой и мягкой сладкой сердцевиной, которая буквально тает во рту. Готовятся они быстрее, чем вы заварите чай, а съедаются еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 2 банана, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы, 1 яйцо для смазывания.

Бананы очистите и нарежьте вдоль на длинные полоски. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на полоски шириной 2–3 сантиметра. Оберните каждую банановую полоску тестом по спирали, формируя трубочку. Смешайте сахар с корицей. Выложите трубочки на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте сахарно-коричной смесью. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Беру пачку теста, шоколадку и банан — самый простой пирог, вкуснее магазинных круассанов
Общество
Беру пачку теста, шоколадку и банан — самый простой пирог, вкуснее магазинных круассанов
Общество
Пышные и без дрожжей: оладьи на кефире с бананом — вкуснейшие и простые
Общество
Мешаю банан, какао и яйцо — и в духовку: не срываюсь на магазинные сладости с тонной жира — простой рецепт. Банановый брауни
Общество
Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта
Общество
Домашнее печенье «Рафаэлло»: нежнее и вкуснее конфет, а готовится проще простого. Всего 4 ингредиента
рецепты
банан
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
