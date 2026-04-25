Тарты без хлопот: 4 пирога без муки с консервами — красивые и очень быстрые

Бывает, хочется чего-то необычного к чаю или на ужин, но возиться с тестом и начинкой нет никакого желания. Эти тарты решают проблему. В основе теста — не мука, а хрустящий картофель, сухари и даже лаваш. А начинка из простых консервов позволяет приготовить блюдо очень быстро. Четыре рецепта, четыре разных вкуса — сладкие и соленые. Выбирайте любой и делитесь нашими пошаговыми инструкциями с друзьями и близкими.

Почему стоит приготовить такой пирог?

Все четыре рецепта объединяет одно: совершенно не нужно возиться с тестом и ждать, пока оно подойдет. А начинка и вовсе будет готовой. Идеальный вариант для будничного ужина или внезапных гостей.

Тарт № 1: картофельный с сайрой

Очистите 4 крупные картофелины, натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок через марлю. Добавьте одно яйцо, соль, перец и 2 столовые ложки крахмала. Перемешайте. Выложите картофельную массу в форму, смазанную маслом, распределите по дну и бортам, формируя корзинку. Запекайте при 200 градусах 15 минут. Пока печется основа, разомните вилкой банку сайры в масле (250 г), добавьте мелко рубленный лук, зелень и 2 столовые ложки майонеза. Выложите начинку в подрумяненную корзинку, сверху присыпьте тертым сыром. Запекайте еще 10 минут.

Совет: желательно, чтобы в картошке было много крахмала.

Тарт № 2: из лаваша и с тунцом

Возьмите два листа тонкого лаваша. Смажьте их смесью из двух яиц и 50 мл молока. Выстелите форму для запекания лавашем внахлест, чтобы получилась корзинка с бортами. Для начинки смешайте банку тунца в собственном соку (200 г), размятого вилкой, с мелко нарезанным соленым огурцом, вареным яйцом и 2 столовыми ложками сметаны. Выложите начинку в форму, присыпьте сыром. Запекайте при 180 градусах 15 минут. Лаваш станет хрустящим, начинка — сочной.

Совет: вместо тунца можно взять любую белую рыбу в собственном соку.

Рецепты тартов, открытых пирогов Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ

Тарт № 3: основа из сухариков, начинка из печени трески

Растопите 100 г сливочного масла, смешайте с 150 г панировочных сухарей и одним яйцом. Утрамбуйте эту массу в форму, сделав бортики. Выпекайте основу 10 минут при 180 градусах. Для начинки разомните вилкой банку печени трески (200 г). Добавьте вареное яйцо, нарезанное кубиками, соленый огурец и зеленый лук. Выложите начинку на готовую основу. Такой тарт не требует повторной выпечки — подавайте его чуть теплым или холодным.

Совет: печень трески не взбивайте блендером — она превратится в паштет. Лучше просто размять вилкой, чтобы оставались мелкие кусочки.

Тарт № 4: сладкий творожно-банановый вариант

Приготовьте основу как в рецепте № 3: растопите 100 г сливочного масла, смешайте с 150 г панировочных сухарей и одним яйцом. Утрамбуйте в форму, выпекайте 10 минут при 180 градусах. Для начинки взбейте блендером 300 г творога, два спелых банана, 2 столовые ложки сахарной пудры и 100 г сметаны до однородной кремовой массы. Выложите начинку на остывшую основу. Украсьте ломтиками банана, тертым шоколадом или ягодами. Уберите в холодильник на час. Подавайте холодным — получается нежный, легкий десерт без выпечки.

Совет: бананы лучше брать переспелые — с коричневыми точками. Они слаще и лучше разминаются.

Все четыре тарта хороши и горячими, и холодными. Их можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до двух дней. Перед подачей соленые варианты можно слегка разогреть в микроволновке или духовке. Сладкий вариант подавайте холодным — так крем лучше держит форму.

Консервы для начинок можно менять: сайру — на скумбрию или сардины, тунца — на лосося, печень трески — на шпроты (без масла). Экспериментируйте! И не забудьте посмотреть нашу подборку простых и вкусных завтраков за 5 минут.