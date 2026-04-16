Вертолет с восемью людьми на борту пропал с радаров через час после вылета

Вертолет с восемью людьми на борту пропал с радаров через час после вылета В Индонезии пропал вертолет с восемью людьми на борту

В Индонезии вертолет исчез с радаров примерно через час после вылета, передает BNO News. На борту находились восемь человек, включая двух членов экипажа. Как пишет источник, воздушное судно должно было вернуться через 15 минут после вылета.

Вертолет, идентифицированный как PK-CFX, исчез около 08:39 утра по местному времени в четверг во время короткого полета из плантационного района в Мелави в район Понтианака согласно информации, переданной поисково-спасательным службам индонезийским агентством воздушной навигации, — говорится в публикации.

Ранее вертолет разбился на острове Кауаи в американском штате Гавайи. Воздушное судно использовалось для экскурсий. Известно, что три человека погибли, еще двое были ранены. На борту вертолета находились пилот и четыре пассажира. Крушение произошло недалеко от берега, выживших пришлось доставать из воды.

До этого самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии разбился при взлете из города Пуэрто-Легисамо. Всего на борту находилось более 100 солдат. По меньшей мере 48 военных выжили и были эвакуированы с места происшествия.