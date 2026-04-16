«Стратегия поменялась»: военэксперт о планах НАТО производить дроны для ВСУ Военэксперт Дандыкин: НАТО готовится к войне с Россией и выжмет все из Украины

Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, выжимая все ресурсы из Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, страны НАТО уже стали непосредственными участниками конфликта, начав производство беспилотников для ВСУ.

[Стратегия НАТО в отношении России] уже поменялась и продолжает меняться. Прошло сообщение о производстве беспилотников украинских предприятий на территории Европы с адресами в Германии, Чехии и так далее. Это говорит, что страны Альянса уже втянулись в конфликт, и это очевидно. Их наглость проявляется даже в пролетах беспилотников над Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией. Они говорят, что ни при чем, хотя это вранье. На самом деле они готовятся к войне с Россией, используя все возможности до конца. Все ресурсы, которые можно выжать из Украины, будут использованы, — пояснил Дандыкин.

Ранее Минобороны России обнародовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ. По данным ведомства, БПЛА для Киева разрабатываются в восьми странах ЕС. В частности, филиалы действуют в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.