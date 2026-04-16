Еврокомиссия срочно направляет делегацию в Венгрию ЕК отправит делегацию в Венгрию для обсуждения кредита Украине на €90 млрд

Еврокомиссия в пятницу, 17 апреля, в срочном порядке направит в Венгрию свою делегацию, не дожидаясь формирования нового правительства, заявила представитель ЕК Паула Пинью. По ее словам, Брюссель хочет как можно скорее начать обсуждение по кредиту для Украины на €90 млрд, передает ТАСС.

Делегация Еврокомиссии уже завтра отправится в Венгрию, чтобы как можно раньше начать диалог с политическими силами, которые сформируют новое правительство, — отметила Пинью.

Она добавила, что спектр тем для обсуждения не ограничивается одним лишь кредитом для Киева. По ее словам, стороны также рассмотрят «замороженные фонды» для Венгрии.

Ранее будущий глава кабмина Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля. Также сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом.