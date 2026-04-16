Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 12:41

Мадьяр отверг роскошный замок Орбана за $650 млн

Bloomberg: Мадьяр не захотел занимать резиденцию Орбана в Будайском замке

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Будущий глава кабмина Венгрии Петер Мадьяр решил перенести свое рабочее место из исторического Будайского замка в скромное министерское здание на противоположном берегу Дуная, сообщает Bloomberg. Свое решение политик объяснил желанием работать в непосредственной близости от парламента.

Этим шагом он отверг знаковый проект уходящего премьера Виктора Орбана, который потратил на реконструкцию замка почти 200 млрд форинтов (примерно $650 млн). Советник Мадьяра Золтан Танач заявил, что правильная власть выглядит иначе, комментируя переезд из 300-летнего здания.

Роскошное обновление Будайского замка считалось неофициальным символом 16 лет правления Орбана. Победившая на выборах партия «Тиса» ранее обещала сделать этот архитектурный комплекс полностью открытым для публики.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля. Также сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
Петер Мадьяр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Песков рассказал, как Путин проводит совещания по вопросам экономики
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.