Мадьяр отверг роскошный замок Орбана за $650 млн Bloomberg: Мадьяр не захотел занимать резиденцию Орбана в Будайском замке

Будущий глава кабмина Венгрии Петер Мадьяр решил перенести свое рабочее место из исторического Будайского замка в скромное министерское здание на противоположном берегу Дуная, сообщает Bloomberg. Свое решение политик объяснил желанием работать в непосредственной близости от парламента.

Этим шагом он отверг знаковый проект уходящего премьера Виктора Орбана, который потратил на реконструкцию замка почти 200 млрд форинтов (примерно $650 млн). Советник Мадьяра Золтан Танач заявил, что правильная власть выглядит иначе, комментируя переезд из 300-летнего здания.

Роскошное обновление Будайского замка считалось неофициальным символом 16 лет правления Орбана. Победившая на выборах партия «Тиса» ранее обещала сделать этот архитектурный комплекс полностью открытым для публики.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля. Также сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом.