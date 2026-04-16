«Безграмотные люди»: Мединский об «украинском» Репине в финском музее Мединский назвал безграмотными причастных к инциденту с Репиным в финском музее

Глупые и безграмотные люди будут всегда, заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский. Так он прокомментировал инцидент в финском художественном музее «Атенеум», где национальность русского художника Ильи Репина изменили на «украинца».

Глупые безграмотные люди будут всегда, — сказал он.

Он также отметил, что пока существуют такие люди, тенденция будет продолжаться. Тем не менее он выразил надежду, что «со временем мир станет умнее».

Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи). Живописец работал как в России, так и за рубежом. С 1903 года жил в финском поселке Куоккала, а после революции там и остался, но гражданства Финляндии так и не принял. Репин известен множеством произведений, но самые известные его работы — это «Бурлаки на Волге» и «Иван Грозный и сын его Иван», а также портреты знаменитых деятелей того времени.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в Финляндии проявления русофобии в культурной сфере «дошли до абсурда». Так он отреагировал на решение финского художественного музея «Атенеум» указать национальность художника Ильи Репина как украинца.