16 апреля 2026 в 14:20

«Безграмотные люди»: Мединский об «украинском» Репине в финском музее

Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глупые и безграмотные люди будут всегда, заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский. Так он прокомментировал инцидент в финском художественном музее «Атенеум», где национальность русского художника Ильи Репина изменили на «украинца».

Глупые безграмотные люди будут всегда, — сказал он.

Он также отметил, что пока существуют такие люди, тенденция будет продолжаться. Тем не менее он выразил надежду, что «со временем мир станет умнее».

Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи). Живописец работал как в России, так и за рубежом. С 1903 года жил в финском поселке Куоккала, а после революции там и остался, но гражданства Финляндии так и не принял. Репин известен множеством произведений, но самые известные его работы — это «Бурлаки на Волге» и «Иван Грозный и сын его Иван», а также портреты знаменитых деятелей того времени.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в Финляндии проявления русофобии в культурной сфере «дошли до абсурда». Так он отреагировал на решение финского художественного музея «Атенеум» указать национальность художника Ильи Репина как украинца.

Стало известно, как Зеленский может попытаться избавиться от Буданова
Эрдоган предложил России провести переговоры с Украиной в Стамбуле
«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги
«Воевода» жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле
Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями
Геронтолог опроверг миф о профилактике старения
Краснодарскую экс-судью Хахалеву объявили в международный розыск
Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове
Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку
В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии
Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бутырская раскрыла, какая фигуристка должна была выиграть Олимпиаду
США пригрозили Ирану ударами по энергетической инфраструктуре
VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»
До 20 клиентов итальянского банка могли оказаться в заложниках
В Москве открыли новую станцию МЦД
Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана
Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде
Бывшего заместителя мэра Львова задержали в европейской стране
«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

