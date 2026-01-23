«Уломать Украину»: как прошла встреча Путина и Уиткоффа, главные выводы

В ночь на 23 января в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. По ее завершении было принято решение незамедлительно направить переговорные группы в Абу-Даби на трехсторонние консультации с участием Украины. Какие вопросы стороны обсудили в столице РФ и о чем попытаются договориться в ОАЭ — в материале NEWS.ru.

Какие вопросы обсудили Путин и эмиссары Трампа в Москве

Ночная встреча президента России с американской делегацией в Кремле продолжалась свыше трех с половиной часов. Состав переговорщиков был традиционным. С российской стороны, кроме Путина, участвовали спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

К американскому тандему Уиткофф — Кушнер присоединился комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум, который также руководит операционной деятельностью Совета мира, недавно созданного Трампом. Он встречался в декабре с Дмитриевым во Флориде, а с главой РФ провел переговоры впервые.

Трамп направил Грюнбаума к Путину, чтобы выстраивать будущее экономическое партнерство с Россией, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, если какой-либо международный вопрос не приносит прибыли, то он уже не интересен для президента США.

«Трампу интересно извлечь прибыль из всего этого. Для него желательно получить выгоду от Украины и сделать бизнес в рамках российско-американских отношений. Возможно, наметились новые каналы нашего сотрудничества с США, поэтому Грюнбаум также приехал на встречу», — сказал Блохин NEWS.ru.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев связывает визит комиссара Федеральной службы по закупкам с трамповским проектом Совета мира.

«Путин предложил выделить Совету для его работы в Газе $1 млрд из замороженных в США российских активов, а также частично оплатить из них восстановление пострадавших в ходе СВО территорий. Трамп заявил, что заинтересовался этой идеей, и выделил миротворческого финансиста для решения практических вопросов», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Помощник президента России Юрий Ушаков и американский бизнесмен Джаред Кушнер Фото: kremlin.ru

По окончании переговоров в Москве Ушаков сообщил, что основным практическим результатом консультаций стала немедленная отправка переговорных групп в Абу-Даби. Российская сторона обсудит в ОАЭ с американской и украинской делегациями как военные, так и экономические вопросы.

«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно, предельно откровенными и доверительными. Без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно», — подчеркнул Ушаков.

Почему переговоры продолжатся в Абу-Даби

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил NEWS.ru, почему срочный раунд переговоров пройдет в Эмиратах.

«Было предложено множество разных площадок для проведения встречи, в частности Турция и Швейцария. Еще где-то пытались, а в итоге единственной площадкой, которая позволяет нормально организовать переговоры без какого-либо давления и угроз, оказались Арабские Эмираты. Они искренне заинтересованы в том, чтобы помочь в реализации этого мероприятия», — сказал Джабаров.

Он также выразил надежду, что эта площадка будет удачной и дальнейшие встречи продолжатся в ОАЭ.

«Швейцария себя дискредитировала, поскольку давно перестала быть нейтральной и встала на сторону европейского агрессора. Все варианты по этой стране и Австрии отпали. Финляндия, которую мы когда-то использовали как переговорную площадку, вступила в НАТО, да еще и с такой агрессией. Поэтому, скорее всего, остались только Эмираты», — пояснил сенатор.

Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие вопросы Россия, США и Украина будут обсуждать в Абу-Даби

Российскую делегацию в трехсторонней группе по безопасности на переговорах в Абу-Даби представляют исключительно военные, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, члены рабочей группы вчера ночью получили инструкции от Владимира Путина.

Украинскую делегацию возглавят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и новый руководитель офиса президента, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«После переговоров Трампа и вызванного к нему на ковер в Давосе украинского лидера Владимира Зеленского задача российской делегации — уломать Украину по территориальным и военным вопросам. Экономикой займутся люди, которые и так постоянно встречаются — Дмитриев, Уиткофф, Кушнер и примкнувший к ним Грюнбаум», — пояснил Воробьев.

Американцы пытаются активизировать переговорный процесс, усиливая давление на европейскую партию войны в контексте Гренландии и на украинских лоббистов, которых сначала заставили приехать в Давос, а теперь — в Абу-Даби, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Очевидно, что это делается с подачи американцев», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Украина может в очередной раз сорвать переговоры, считает Джабаров. Он напомнил, что российская сторона неоднократно подчеркивала на всех площадках, что выступает за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров для решения спорных вопросов.

«Мы сразу сказали, что без решения территориальных вопросов, чего не хотела Украина, переговоры не будут иметь смысла. Будем надеяться, что наше предложение учли и встреча состоится», — сказал сенатор. Он не сомневается, что американцы хотят завершить многомесячные усилия по восстановлению мира на Украине.

«Но у меня есть очень большие сомнения по поводу украинских представителей, потому что, зная Зеленского, мы понимаем, что он моментально переобувается в воздухе, по несколько раз. Он может искать предлог, чтобы придраться по любому поводу, любой детали, затормозить переговоры или просто их сорвать. Это было уже не раз», — подчеркнул парламентарий.

