23 января 2026 в 12:53

Песков обнародовал детали трехсторонней встречи в ОАЭ

Песков: начало трехсторонней встречи в ОАЭ пока не определено

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Точное время трехсторонних переговоров в Абу-Даби уточнят после прибытия делегаций, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переговоры пройдут 23 января и, при необходимости, 24 января, передает ТАСС.

Вы уже знаете, что вчера ночью они получили инструкции от главы государства и они только утром туда вылетели, поэтому сейчас по мере прибытия уже будут определяться с точным временем проведения, — сказал Песков.

Он также отметил, что Россию на переговорах в ОАЭ будут представлять исключительно военные. Однако он не стал уточнять, кто именно полетит в Абу-Даби. Песков обратил внимание и на то, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования. Одновременно с этим представитель Кремля отметил, что на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

Кроме того в Кремле отметили, что замороженные в США российские активы могут пойти на восстановление пострадавших в ходе конфликта на Украине территорий. При таком сценарии подразумевается и восстановление Донбасса.

