23 января 2026 в 15:13

Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мэрия Бухареста столкнулась с острой нехваткой средств на фоне экономического кризиса, в бюджете столицы Румынии осталось около 5 млн леев (примерно 75,8 млн рублей), сообщил в эфире Euronews.ro мэр города Чиприан Чуку. По его словам, пакет реформ предусматривает закрытие государственных учреждений.

Бухарест не управляет своими финансами, у нас нет такой гибкости, такой минимальной компетенции. Мы зависимы от правительства, на данный момент в столичном бюджете осталось около 5 миллионов <…> Будут непопулярные меры, потому что другого выхода уже нет, — предупредил Чуку.

Градоначальник уточнил, что разрабатываемый пакет реформ предусматривает масштабные структурные изменения. Мэр признал, что предлагаемые меры повлекут за собой политические издержки, однако он подчеркнул, что считает их неизбежными в текущих экономических условиях.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в очередной раз высказалась в поддержку идеи объединения страны с Румынией. При этом глава республики признала, что большинство молдавских граждан пока придерживается иного мнения.

