Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 15:13

Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа

Косачев: создание Совета мира заслуживает признательности, но вызывает вопросы

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев со скепсисом отозвался о создании по инициативе президента США Дональда Трампа Совета мира (Board of Peace). На мероприятии «Знание. Государство» сенатор отметил, что, хотя стремление создать «нечто дееспособное» заслуживает признательности, сама структура проекта вызывает вопросы, передает NEWS.ru.

Сенатор указал на важную лингвистическую деталь: в названии используется термин board, что характерно не для равноправного союза, а для бизнес-правления с четкой иерархией. По мнению Косачева, такая конструкция предполагает наличие «главного», топ-менеджеров и простых исполнителей, что несет в себе скрытые угрозы для мирового порядка.

Риски, которые создал своими противоречиями Устав ООН, мы хотя бы знаем. Риски, которые записаны в уставе Совета Мира, мы пока только читаем с листа, — подчеркнул он.

Косачев предостерег от попыток поставить крест на ООН ради новых форматов, развитие которых может пойти по непредсказуемому сценарию. Отдельно сенатор затронул гуманитарный аспект инициативы, начавшейся с призыва помочь жителям сектора Газа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили выделение $1 млрд из незаконно удерживаемых в США активов на нужды Совета мира. Эти средства планируется направить на гуманитарную помощь жителям Палестины.

Россия
США
Дональд Трамп
Совет Федерации
Константин Косачев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FIE лишила Эстонию чемпионата Европы из-за россиян
В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби
Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины
Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года
Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР
ВСУ атаковали Россию с помощью восьми беспилотников
В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ
Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе
Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»
«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления
Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти
Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов
Подросток скончался на уроке физкультуры
Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать
Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом
Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих
Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского
При пожаре в Лабытнанги погиб один человек
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.