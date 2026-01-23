Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа

Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа Косачев: создание Совета мира заслуживает признательности, но вызывает вопросы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев со скепсисом отозвался о создании по инициативе президента США Дональда Трампа Совета мира (Board of Peace). На мероприятии «Знание. Государство» сенатор отметил, что, хотя стремление создать «нечто дееспособное» заслуживает признательности, сама структура проекта вызывает вопросы, передает NEWS.ru.

Сенатор указал на важную лингвистическую деталь: в названии используется термин board, что характерно не для равноправного союза, а для бизнес-правления с четкой иерархией. По мнению Косачева, такая конструкция предполагает наличие «главного», топ-менеджеров и простых исполнителей, что несет в себе скрытые угрозы для мирового порядка.

Риски, которые создал своими противоречиями Устав ООН, мы хотя бы знаем. Риски, которые записаны в уставе Совета Мира, мы пока только читаем с листа, — подчеркнул он.

Косачев предостерег от попыток поставить крест на ООН ради новых форматов, развитие которых может пойти по непредсказуемому сценарию. Отдельно сенатор затронул гуманитарный аспект инициативы, начавшейся с призыва помочь жителям сектора Газа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили выделение $1 млрд из незаконно удерживаемых в США активов на нужды Совета мира. Эти средства планируется направить на гуманитарную помощь жителям Палестины.