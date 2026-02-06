У Дании возникли проблемы с выполнением обязательств перед НАТО Посол Барбин: Дания не смогла набрать военных для бригады НАТО в Финляндии

Дания столкнулась с дефицитом военнослужащих для полноценного участия в новой бригаде НАТО на территории Финляндии, заявил посол России Владимир Барбин в беседе с РИА Новости. По его оценке, страна, вероятно, ограничится лишь направлением персонала в командные структуры этого формирования.

Российский дипломат указал, что войска королевства и без того испытывают сложности с выполнением текущих обязательств перед Альянсом по усилению «Восточного фланга» в Латвии. Ситуация дополнительно осложнится в 2026 году, когда потребуется увеличить датское военное присутствие в Гренландии.

В этих условиях заявленное участие Вооруженных сил Дании в развертывании многонационального формирования бригадного уровня ОВС НАТО в Финляндии, вероятно, пока ограничится направлением военнослужащих в его командные структуры, — сказал Барбин.

Министры обороны стран НАТО одобрили инициативу по размещению в финской Лапландии многонациональной бригады под шведским командованием. Ожидается, что в создании этого подразделения примут участие несколько европейских государств, включая Великобританию, Францию и Норвегию.

Ранее Барбин отметил, что затягивание НАТО в Арктику, в частности в Гренландию, повышает в этом регионе военную напряженность. По его мнению, подобные конфронтационные подходы Дании не укрепляют, а лишь ослабляют безопасность.