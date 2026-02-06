Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 11:08

Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику

Посол Барбин: затягивание НАТО в Арктику повышает там военную напряженность

Фото: dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Затягивание НАТО в Арктику, в частности в Гренландию, повышает в этом регионе военную напряженность, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По его мнению, подобные конфронтационные подходы Дании не укрепляют, а лишь ослабляют безопасность.

Затягивая НАТО в Арктику, в том числе в Гренландию, под лозунгом противостояния «российской угрозе», Дания продвигает конфронтационные подходы. Это всегда ведет не к укреплению, а к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе, — предупредил Барбин.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге получит контроль над Гренландией, несмотря на сопротивление европейских стран. По мнению аналитика, помимо острова в «цитадели» Соединенных Штатов найдется место и для Канады.

Гренландия
НАТО
Дания
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД рассказали, за что операторов связи обяжут платить наравне с банками
В Кремле раскрыли, встретится ли Путин с главой ОБСЕ
Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева
Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку
Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины
«Хотел пошутить»: в российском регионе подросток пригрозил взорвать школу
Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю
Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов
Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна
Врач объяснил, почему россиянка могла умереть в Египте
В Минобороны рассказали об освобождении еще восьми населенных пунктов
Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля
Названа сумма, которую остались должны наследнице Баталова Цивин и Дрожжина
Врач назвала способы снижения аппетита
Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области
Стало известно, при какой сумме долга могут запретить выезд из России
Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова
Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова
США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.