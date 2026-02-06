Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику Посол Барбин: затягивание НАТО в Арктику повышает там военную напряженность

Затягивание НАТО в Арктику, в частности в Гренландию, повышает в этом регионе военную напряженность, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По его мнению, подобные конфронтационные подходы Дании не укрепляют, а лишь ослабляют безопасность.

Затягивая НАТО в Арктику, в том числе в Гренландию, под лозунгом противостояния «российской угрозе», Дания продвигает конфронтационные подходы. Это всегда ведет не к укреплению, а к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе, — предупредил Барбин.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге получит контроль над Гренландией, несмотря на сопротивление европейских стран. По мнению аналитика, помимо острова в «цитадели» Соединенных Штатов найдется место и для Канады.