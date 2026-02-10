«Бабий бунт» назрел на Украине: кто его возглавит, что грозит Зеленскому

Украинские женщины стали ведущей силой сопротивления принудительной мобилизации, пишет Berliner Zeitung. По данным издания, гнев украинок, с которыми власти обращаются все жестче, может представлять реальную угрозу для правящего режима Владимира Зеленского. Как женщины спасают мужчин от «бусификации», возможен ли бунт против руководства страны, кто его может возглавить — в материале NEWS.ru.

Почему женщины выступают против мобилизации на Украине

Украинский историк Марта Гавришко опубликовала в немецком издании Berliner Zeitung статью «Женщины против принудительной мобилизации: как украинки выносят сопротивление на улицы».

«Женщины на Украине стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как бусификация. Под этим подразумевается практика задержания мужчин на улицах, погрузки их в микроавтобусы и доставки в территориальные центры комплектования (ТЦК), где их часто насильно заставляют подписывать призывные документы», — заявила Гавришко.

По ее словам, в социальных сетях появились видеоролики со всех уголков Украины, демонстрирующие, что женщины являются основными участниками сопротивления действиям ТЦК. Чаще всего это обычные прохожие, которые откликаются на призывы о помощи или выступают против насильственных действий, отметила Гавришко.

Схема проста: женщины поднимают крик, снимают происходящее на видео и собирают людей, чтобы предать гласности действия, которые считают вопиющими нарушениями прав человека. Они публично обвиняют украинских военных в злоупотреблении властью, заявляя, что те выполняют грязную работу для правящего режима Зеленского и отправляют молодых людей на верную смерть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сопротивление украинок не вызывает удивления. Их пока не призывают в армию и они более свободны в действиях, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров.

«Кроме того, использовать против женщин те репрессивные методы, которые применяются к мужчинам, — проигрышная стратегия для власти. Если начнут избивать женщин так же, как мужчин, это вызовет еще более сильную реакцию у общества. К тому же речь идет о семьях — у женщин есть мужья и дети. Когда у матери отнимают ребенка или забирают кормильца, она готова на любые действия», — пояснил Килинкаров.

Как работники ТЦК обращаются с женщинами

По словам Гавришко, точка зрения о том, что мужчины-военнослужащие, призывающие украинцев на службу, будут колебаться, прежде чем применить насилие в отношении возмущенных женщин, все чаще оказывается опасным заблуждением.

«Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву», — уверяет историк. Она привела в пример случай, когда сотрудники ТЦК стреляли в двух женщин семидесяти лет, которые пытались защитить жителя села Новые Червища от насильственной мобилизации.

Гавришко также осудила практику публикации личных данных протестующих представительниц прекрасного пола, которых украинская полиция или спецслужбы заставляют публично извиняться за свои действия.

Могут ли украинки взбунтоваться против Зеленского

Украинские женщины могут не просто осложнить проведение насильственной мобилизации, но и стать угрозой для правящего режима Зеленского, отметила Гавришко.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По мере того как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет. Он может снести всю политическую систему Зеленского, инициировавшего эту жестокую практику», — предупредила она.

По мнению Килинкарова, женский бунт на Украине вполне возможен.

«Если речь пойдет о массовых акциях, двигателем в большинстве своем будут женщины, потому что есть эффективные инструменты давления на мужчин — полиция, дубинки и т. п. Применять их против женщин для власти будет не комильфо и вызовет неоднозначную реакцию общества: картинка, где полицейские их избивают, сильно скажется на восприятии и вызовет отторжение. Сегодня женщины — самая подвижная сила. Если найдется тот, кто направит этот протест в организованное русло, это может иметь серьезные последствия», — сказал эксперт.

«Бабий бунт» на Украине вряд ли возможен, считает заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«У ТЦК уже сформирована репутация: их ненавидят, но терпят. Это государственные служащие, и сопротивление им является преступлением — административным как минимум, но может дойти и до уголовного. Это сильные и готовые к жестокому поведению мужчины, женщины с ними не справятся. Кроме того, бунт невозможен без лидера. Ни одной женщины, призывающей к силовому сопротивлению работникам ТЦК и достаточно харизматичной, чтобы вести за собой остальных, на Украине сейчас нет», — сказал Козюлин в беседе с NEWS.ru.

Читайте также:

Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?

Великий балтийский глушитель: почему в Европе до дрожи боятся РЭБ «Тобол»

Мощный кулак России: почему Европа до дрожи боится Балтийского флота