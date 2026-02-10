Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026

Политолог оценил возможность женского бунта на Украине

Женский бунт против властей Украины, несмотря на активность женщин в сопротивлении насильственной мобилизации мужчин, вряд ли возможен, сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) готовы к противостоянию с женщинами, а у протестующих украинок не хватает лидеров.

У ТЦК уже сформирована репутация: их ненавидят, но терпят, это государственные служащие и сопротивление им является преступлением — административным как минимум, но может дойти и до уголовного. Это сильные и готовые к жестокому поведению мужчины, женщины с ними не справятся. Кроме того, бунт невозможен без лидера, но ни одной женщины, призывающей к силовому сопротивлению работникам ТЦК и при том достаточно харизматичной, чтобы вести за собой остальных, на Украине сейчас нет, — сказал Козюлин.

Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что Киев фактически вступил в противостояние с женщинами, протестующими против отправки украинцев на фронт. По ее словам, украинские женщины вполне могут пошатнуть власть президента Украины Владимира Зеленского.

До того в Черкассах мужчина напал на сотрудников ТЦК и полиции. По данным украинских правоохранителей, 55-летний житель города отказался от проверки документов, он вел себя агрессивно и в итоге бросил в сторону сотрудников ТЦК и полицейских гранату, которая взорвалась.

