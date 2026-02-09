В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей

Ситуация с принудительной мобилизацией на Украине вышла за все допустимые рамки, превратившись в настоящую охоту на людей, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Глава МИД отметил, что на фоне усталости от конфликта, который приближается к четвертой годовщине, граждане страны не желают погибать.

Украинцы не хотят умирать, однако мы ежедневно видим кадры насильственной мобилизации — нередко на улицах украинских городов происходит откровенная охота на людей, — написал Сийярто.

Венгерский министр добавил, что отчаявшиеся мужчины пытаются любыми путями покинуть территорию Украины, чтобы избежать отправки на фронт. При этом украинские пограничники, как заявил политик, применяют все доступные средства для их задержания и предотвращения выезда.

Особое возмущение Сийярто вызвал недавний инцидент с задержанием на Украине гражданина Венгрии. Киев утверждает, что этот человек пытался помочь пятерым украинцам пересечь границу и уехать в республику.

В заключении глава МИД подчеркнул, что данный случай демонстрирует остроту проблемы. Дипломат призвал немедленно прекратить практику принудительного призыва и как можно скорее найти путь к прекращению боевых действий.

Ранее Сийярто заявил, что европейские лидеры сопровождали президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в США, чтобы помешать заключению мирного соглашения. По его словам, Брюсселю удалось продлить конфликт.