Юрист объяснила, как взыскать долги даже спустя долгие годы

Россияне могут взыскать некоторые долги даже спустя несколько лет, заявила адвокат Анастасия Яковлева. По ее словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, если должник не платит в срок, то в суд можно обратиться уже на следующий день просрочки. При этом срок исковой давности в таких случаях составляет три года с момента нарушения обязательства.

Однако даже через несколько лет кредиторам не следует отчаиваться, поскольку срок исковой давности не применяется судом автоматически, а только после того, как должник в суде заявит о его пропуске. Если ответчик таких заявлений не сделает, суд обязан взыскать денежные средства независимо от того, что срок исковой давности пропущен, — отметила Яковлева.

Ранее юрист и бизнес-консультант Илья Русяев отмечал, что основной вид мошенничества, используемый против дачников, — это фальшивые уведомления от СНТ. По его словам, также членам садоводческих товариществ следует быть осторожными с оплатой квитанций по QR-кодам.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявлял, что частые или крупные переводы могут вызвать вопросы у банка. Он объяснил, что с сотрудниками финансовой организации нужно разговаривать честно, оперативно и четко. Это поможет избежать блокировки счета и карты.