23 января 2026 в 09:35

Юрист объяснила, как взыскать долги даже спустя долгие годы

Адвокат Яковлева: некоторые долги возможно взыскать даже спустя несколько лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россияне могут взыскать некоторые долги даже спустя несколько лет, заявила адвокат Анастасия Яковлева. По ее словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, если должник не платит в срок, то в суд можно обратиться уже на следующий день просрочки. При этом срок исковой давности в таких случаях составляет три года с момента нарушения обязательства.

Однако даже через несколько лет кредиторам не следует отчаиваться, поскольку срок исковой давности не применяется судом автоматически, а только после того, как должник в суде заявит о его пропуске. Если ответчик таких заявлений не сделает, суд обязан взыскать денежные средства независимо от того, что срок исковой давности пропущен, — отметила Яковлева.

Ранее юрист и бизнес-консультант Илья Русяев отмечал, что основной вид мошенничества, используемый против дачников, — это фальшивые уведомления от СНТ. По его словам, также членам садоводческих товариществ следует быть осторожными с оплатой квитанций по QR-кодам.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявлял, что частые или крупные переводы могут вызвать вопросы у банка. Он объяснил, что с сотрудниками финансовой организации нужно разговаривать честно, оперативно и четко. Это поможет избежать блокировки счета и карты.

