23 января 2026 в 05:15

Юрист перечислил шесть главных схем мошенничества против дачников

Юрист Русяев назвал поддельные уведомления от СНТ главной аферой против дачников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Основной вид мошенничества против дачников — это фальшивые уведомления от СНТ, заявил NEWS.ru юрист, бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, также членам садоводческих товариществ следует быть осторожными с оплатой квитанций по QR-кодам.

Самая массовая схема связана с поддельными уведомлениями от СНТ. Мошенники рассылают письма якобы от правления с требованием срочно оплатить взносы, штрафы или долги, указывая новые реквизиты, или просят перевести деньги на карту. Защита простая: позвоните председателю по сохраненному номеру. Закон о садоводческих товариществах закрепляет, что членские взносы вносятся на расчетный счет товарищества, никаких переводов на карту казначея быть не должно. Вторая схема использует фейковые квитанции за коммунальные услуги с QR-кодом для оплаты. Не оплачивайте счета по случайной бумажке, сверьте с предыдущими платежками или воспользуйтесь личным кабинетом, — предупредил Русяев.

Он указал, что третья схема связана с людьми, которые представляются сотрудниками коммунальных служб. По словам юриста, злоумышленники сообщают о необходимости замены счетчика, просят предоставить СНИЛС или СМС-код, а затем угрожают взломом и убеждают жертву перевести деньги на якобы безопасный счет. Русяев напомнил, что таких счетов не существует и это является явным признаком мошенничества.

Четвертая схема касается сделок с недвижимостью: телефонные убеждения срочно продать, легенды про взлом «Госуслуг», поддельные доверенности. Защита включает подачу заявления о запрете регистрационных действий без личного участия собственника и проверку доверенностей через сервис Федеральной нотариальной палаты. Пятая схема связана с поддельными извещениями о межевании с требованием оплатить услугу. Проверяйте информацию через администрацию или официальные каналы, — добавил Русяев.

Он заключил, что шестая схема использует ссылку на налоговую службу. По словам Русяева, в этом случае жертве присылают напоминания о декларации с просьбой ввести личные данные. Юрист подчеркнул, что проверять налоги следует только в официальном личном кабинете на сайте ФНС, не переходя по ссылкам.

Ранее сообщалось, что мошенники планируют массово атаковать владельцев загородных участков в России. Эксперты обнаружили утечку данных по 10 тыс. садоводческих товариществ.

