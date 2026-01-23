Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 03:37

Россиянам дали совет, как избежать блокировки карты при общении с банком

Юрист Хаминский: избежать блокировки карты можно честным разговором с банком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Частые или крупные переводы могут вызвать вопросы у банка, заявил агентству ПРАЙМ юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он объяснил, что с сотрудниками финансовой организации нужно разговаривать честно, оперативно и четко. Это поможет избежать блокировки счета и карты.

Признаками рискованных операций являются регулярные платежи множеству людей, мгновенный вывод поступивших средств, крупные суммы без понятной цели, а также траты в необычных локациях, перечислил эксперт. Использование личной карты для бизнеса без статуса ИП или самозанятого также вызывает подозрения. По закону о противодействии отмыванию доходов банк вправе запросить пояснения или приостановить операции, предупредил Хаминский.

Чтобы не заблокировали карту, отвечайте банку честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы <…> избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту, — посоветовал юрист.

Если операцию уже отклонили, следует запросить официальное обоснование и список документов для разблокировки. По словам эксперта, главное — доходчиво доказать, что ваши средства имеют законное происхождение и не связаны с противоправной деятельностью.

Ранее аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева напомнила, что российские банки усилили контроль за переводами с 1 января 2026 года. По ее словам, теперь они смотрят не на конкретные переводы, а на общую логику финансового поведения гражданина. Особое внимание банки обращают на схожие суммы от разных отправителей.

