Посол Ирана раскрыл, кто на самом деле виновен в ударе по школе в Минабе Посол Ирана Джалали: США и Израиль ответственны за удар по школе в Минабе

Ракетный удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана — огромное преступление, заявил в интервью NEWS.ru посол Исламской республики в России Казем Джалали. По его словам, США пытались переложить вину за случившееся на Израиль, но в трагедии виноваты оба этих государства.

Школа для девочек подверглась атаке, и это большая трагедия. Первоначально США заявили, что удар нанес Израиль, но для нас принципиально важно понимать: Израиль и Соединенные Штаты в этом контексте — единая сущность, — подчеркнул посол.

По словам дипломата, американские и израильские власти совместно проводят агрессивную политику.

Мы не видим между ними разницы в вопросе преступлений против нашего народа, — добавил Джалали.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани рассказала, сколько жизней унесла ракетная атака по школе в Минабе. По ее словам, в результате удара погиб 171 человек. При этом 30% всех жертв американо-израильских ударов в Исламской республике — несовершеннолетние, добавила Мохаджерани.