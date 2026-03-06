Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:17

Посол Ирана раскрыл, кто на самом деле виновен в ударе по школе в Минабе

Посол Ирана Джалали: США и Израиль ответственны за удар по школе в Минабе

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ракетный удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана — огромное преступление, заявил в интервью NEWS.ru посол Исламской республики в России Казем Джалали. По его словам, США пытались переложить вину за случившееся на Израиль, но в трагедии виноваты оба этих государства.

Школа для девочек подверглась атаке, и это большая трагедия. Первоначально США заявили, что удар нанес Израиль, но для нас принципиально важно понимать: Израиль и Соединенные Штаты в этом контексте — единая сущность, — подчеркнул посол.

По словам дипломата, американские и израильские власти совместно проводят агрессивную политику.

Мы не видим между ними разницы в вопросе преступлений против нашего народа, — добавил Джалали.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани рассказала, сколько жизней унесла ракетная атака по школе в Минабе. По ее словам, в результате удара погиб 171 человек. При этом 30% всех жертв американо-израильских ударов в Исламской республике — несовершеннолетние, добавила Мохаджерани.

Иран
США
Израиль
ракетные удары
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.