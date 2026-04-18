В США выставку в честь «Титаника» затопило в день годовщины гибели лайнера

В музее Воло в Чикаго затопило экспозицию, посвященную «Титанику», сообщает телеканал ABC7 Chicago. Вода попала в выставочный зал, однако сотрудники быстро отреагировали и приняли меры, чтобы защитить экспонаты и артефакты, включая машины пассажиров на сумму более $6 млн (480 млн рублей). В Воло также обратили внимание на необычное совпадение: подтопление произошло именно в годовщину катастрофы «Титаника».

Ирония затопления любой экспозиции «Титаника» достаточно странна, но тот факт, что нас затопило именно в годовщину крушения, — это не просто ирония; это почти паранормально, — сказал Джим Войдила.

Легендарный «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана. Столкновение с айсбергом произошло в 23:40, а полностью судно ушло под воду в 02:20. Катастрофа произошла во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что спасательный жилет 22-летней Лауры Мабель Франкателли, выжившей при крушении «Титаника», выставили на аукцион. Артефакт почти 100 лет хранился в семье пассажирки первого класса, а около 20 лет назад его выкупил частный коллекционер. Жилет сделан из парусины, внутри него 12 пробковых пластин для придания плавучести. На ткани остались автографы восьми человек, спасшихся в шлюпке № 1.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

