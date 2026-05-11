«СМИ молчат»: Дмитриев о миллиардных теневых сделках Австрии с Украиной Дмитриев указал на замалчивание СМИ миллиардных теневых сделок Вены с Киевом

СМИ на Западе молчат о теневых сделках Австрии с Украиной, по которым перевозятся в фургонах наличные деньги и золото на многомиллиардные суммы, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами поинтересовался, сколько «золотых унитазов» можно купить на такие деньги.

СМИ молчат, пока австрийская газета сообщает о «головокружительном» количестве теневого золота и наличных денег — 20 млрд евро/долларов, якобы перевезенных на Украину в фургонах. Кто-то явно предпочитает избегать банковских переводов и проверок, — отметил он.

Ранее Дмитриев заявил, что западные средства массовой информации очень медленно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине. По его словам, делают они это неохотно.

Также стало известно, что двусторонние отношения России и Австрии в настоящее время находятся на самом низком уровне за всю современную историю. В пресс-службе посольства РФ в Вене сообщили, что дипломатическая миссия приняла к сведению решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постоянного представительства при ОБСЕ персонами нон грата.