14 апреля 2026 в 08:30

Яичный паштет из 4 ингредиентов: актуальный рецепт после Пасхи — один из самых вкусных и из копеечных продуктов

После Пасхи в холодильнике всегда остаются варёные яйца, и вот тут мой любимый рецепт снова становится актуальным. Честно, это один из самых вкусных паштетов, которые я когда-либо пробовала.

Он получается нежным, с лёгкой сладостью и ореховой ноткой. Намазываешь на хлеб — и остановиться уже сложно.

Ингредиенты: яйца С0 — 2 шт., грецкие орехи — 25 г, лук — 100 г, растительное масло — 5 г, майонез — 10 г, чеснок — 1/2 зубчика по желанию, соль и чёрный перец — по щепотке.

Яйца отвариваем вкрутую, лук обжариваем до мягкости и лёгкой золотистости — именно он даёт ту самую приятную сладость. Затем соединяем всё вместе: яйца, орехи, лук, немного чеснока, добавляем майонез, соль и перец.

Измельчаем до однородной кремовой текстуры. Паштет получается невероятно нежным и насыщенным — тот случай, когда простые продукты дают вкус «вау».

Вместо омлета разбиваю яйцо на лаваш и жарю: завтрак, для которого не нужно уметь готовить
Ольга Шмырева
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
